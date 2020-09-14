В Минске протестующих задержали за нападение на сотрудников ОМОН

МВД Белоруссии сообщило, что задержало в Минске двух протестующих за нападение на сотрудников ОМОН. Об этом пишет «Интерфакс — Запад».

Как утверждают в министерстве, в ходе акции протеста 13 сентября агрессивная толпа оказала сопротивление милиционерам. «У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками», — сообщает МВД.

Травмы получили четыре сотрудника ОМОН. Один из задержанных угрожал милиционеру травматическим пистолетом, который выхватил у него. «Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый», — заявило МВД.

Второму задержанному оказалось 26 лет. Он заявил, что пришел на акцию прочувствовать, «как там изнутри».

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в минувшие выходные на акциях протеста были задержаны 774 человека, из них более 500 — в Минске. 554 человека по всей стране помещены в изоляторы временного содержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Участники требуют отставки руководства страны, проведения новых президентских выборов, освобождения задержанных и наказания силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.

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