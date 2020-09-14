Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета

Введение строгих ограничений на провоз жидкостей на борту самолета напрямую связано с предотвращением серии терактов в Великобритании в 2006 году. Реальный смысл указанных правил объяснили в Daily Express.

Известно, что террористы планировали взорвать два десятка вылетающих из страны пассажирских лайнеров — они намеревались привести в действие бомбы на основе жидких химикатов, пронесенные на борт вместе с ручной кладью под видом бутылок с прохладительными напитками.

Сразу после задержания группы подозреваемых провоз жидкостей в салонах воздушных судов был запрещен, однако спустя три месяца ограничения сняли — норма разрешенного к транспортировке объема составила 100 миллилитров на одну емкость.

Таким образом власти попытались обезопасить авиапутешествия — в МВД Великобритании заявляли, что предотвращенная серия терактов могла бы привести к числу жертв «беспрецедентного масштаба».

13 февраля в Министерстве иностранных дел Великобритании напомнили, что сотрудники досмотра в аэропорту могут допустить к провозу в ручной клади некоторые жидкости объемом выше 100 миллилитров — в первую очередь авиапассажиры могут провозить в любом объеме различные лекарства и жидкости, предназначенные для медицинских целей. Среди них могут быть ингаляторы, капсулы, шприцы, пакеты с охлаждающим гелем и так далее.

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