Инновационные проекты в Подмосковье получили более 260 миллионов рублей

Инновационные проекты Московской области с начала года получили гранты на общую сумму 261,8 миллиона рублей. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Более 40 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц получили гранты по итогам конкурсов от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Размер грантов варьируется от 100 тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

Ранее заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов рассказал, что областные власти активно поддерживают молодых ученых, а

одной из форм поддержки являются конкурсы.

В данный момент еще 14 заявок от Подмосковья находятся на рассмотрении.

В пресс-службе ведомства добавили, что за прошлый год заключено 140 контрактов на общую сумму 575,5 миллиона рублей.