В Москве и Европе пройдет концерт-марафон «Песни Победы»

Во многих европейских странах, включая Австрию, Германию, Венгрию, Словению, Словакию и Италию, с 17 по 27 сентября пройдет концерт-марафон «Песни Победы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а международный аэропорт Шереметьево — местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу», — говорится в сообщении.

17 сентября в 9:30 утра в Москве, в аэропорту Шереметьево в зале регистрации терминала D начнется марафон, а затем он продолжится на разных городских площадях. В частности, тем же вечером в 19:00 состоится концерт в австрийской Вене, затем 19 сентября — в словакской Братиславе, 20 сентября — в венгерском Будапеште, 21 сентября — в словенской Любляне, 22 сентября — в Турине, а на следующий день — в Риме, 26 и 27 сентября — в Дрездене и Берлине соответственно.

В этом году участниками концертов в европейских городах будут Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO.

«Песни Победы» — проект, впервые организованный в 2015 году в Москве на Поклонной горе в рамках празднования 70-летия Победы. Проект стал настолько популярным, что в 2018-м его сделали международным, объединив такие страны, как Россия, Белоруссия, Словения, Франция, Германия, Австрия, США и Израиль. По словам сенатора американского штата Нью-Йорк Луиса Сепульведа, этот марафон «стал настоящей культурной сенсацией и объединил человечество».

В 2020-м мероприятия проекта «Песни Победы» были перенесены из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому сейчас концерты пройдут по всей Европе под слоганом «Музыка во имя мира и здоровья». Организаторы также отметили, что «пение укрепляет организм, улучшает вентиляцию легких и снижает стресс».