Врач ответила Малышевой про вред алоэ

Клинических исследований по поводу пользы или вреда алоэ ученые не проводили, поэтому нельзя говорить, способны ли кремы с ним в составе вызывать рак. Так врач-косметолог, дерматоонколог Елена Белянина ответила телеведущей Елене Малышевой, которая сообщила от возможном вреде алоэ, сообщают «Аргументы и Факты».

Медик отметила, что упомянутый Малышевой фотосенсибилизирующий эффект возникает из-за сочетания воздействия ультрафиолета с лекарствами или химическими веществами. Фототоксические реакции могут вызывать, например, антибиотики, антидепрессанты, диуретики, ретиноиды, некоторые противогрибковые и противоопухолевые средства, красители вроде зеленки. Обычно производитель указывает о такой реакции в инструкции. Также бывает фотосенсибилизация после контакта с каким-то растением, содержащим фотосенсибилизирующее вещество. К таким относится, например, лайм.

«Есть некоторые химические вещества, которые содержатся в косметических средствах, поэтому, нанося на кожу какой-то крем, духи и выходя на солнце, также можно получить вот такую фототоксическую реакцию, так называемый солнечный ожог», — сказала Белянина.

Ранее Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» рассказала о мифе, который создан вокруг пользы алоэ. По ее словам, россияне любят мазаться слизистыми консистенциями вроде муцина улиток. При этом эффективность самого алоэ не доказана, говорила она. Ее соведущий Андрей Продеус сослался на предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о возможной способности свежего алоэ провоцировать рак из-за фотосенсибилизации.