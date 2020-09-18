Жена брата Назарбаева показала роскошные украшения за десятки миллионов рублей

Супруга брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата похвасталась на видео роскошными украшениями за десятки миллионов рублей. На размещенные Instagram-сторис обратили внимание журналисты kz.media.

Младшая жена Болата Назарбаева Жулдыз Турсынбековна разместила ролик, на котором показала аксессуары на фоне красного руля автомобиля Range Rover. Почти все украшения на руке женщины изготовлены французским ювелирным домом Cartier.

В частности, она надела браслет Juste un Clou, выполненный в форме гвоздя, стоимостью как минимум 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Он изготовлен из белого золота и покрыт 1752 бриллиантами общим весом 27,6 карата.

Кроме того, на руке женщины запечатлены еще два браслета из белого и розового золота. Первый аксессуар украшают 216 бриллиантов, а второй оформлен двумя розовыми и двумя желтыми сапфирами, а также двумя оранжевыми гранатами и аметистами. Их цена составляет 56 тысяч и 7750 долларов соответственно (4 миллиона и 581 тысяча рублей).

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Последним украшением, которое продемонстрировала Турсынбековна, стало кольцо в виде пантеры за 78 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей). Оно сделано из белого золота и покрыто 545 бриллиантами, а также другими драгоценными камнями — изумрудами и ониксами.

Журналисты издания подсчитали, что примерная стоимость всех описанных изделий люксового бренда Cartier превышает 31 миллион рублей.

Ранее в сентябре продюсер Яна Рудковская и ее сын Александр Плющенко показали фанатам атрибуты своей роскошной жизни. Они попозировали около автомобиля Porsche Cayenne в одежде люксовых марок. Мать выбрала наряд французского модного дома Dior и надела кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. В то же время на семилетнем Гном Гномыче — костюм и рюкзак того же бренда.