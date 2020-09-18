Звезду Netflix обвинили в изготовлении детской порнографии

Джерри Харриса, ставшего звездой документального сериала Cheer от стриминговой платформы Netflix, обвинили в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает BBC News.

21-летний Харрис склонял несовершеннолетнего мальчика к порнографической съемке. Актер признался в содеянном, подтвердив, что получал от ребенка видео и фото сексуального характера в период с декабря 2018-го по март 2020 года.

В 2018 году жертве Харриса было 13 лет, они познакомились в сети.

Артист также признался в получении порнографических снимков от еще как минимум десяти несовершеннолетних.

Сериал Cheer вышел на Netflix в январе. Шоу выиграло две премии «Эмми». Харрис,получивший известность благодаря сериалу, позже выступал в качестве интервьюера кинозвезд на вручении премии «Оскар» для шоу Эллен Дедженерес.