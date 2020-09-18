Россия отменит вывозные рейсы

В России с 21 сентября прекратят все вывозные рейсы. Заменой им станут самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых или транзитных рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативной штаб по ситуации с коронавирусом.

Подобные рейсы, как отметили в Оперштабе, осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Такое решение принято в связи с возобновлением регулярного авиасообщения и появившейся у россиян возможностью вернуться домой на обычных рейсах.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией (Минск), Казахстаном (Нур-Султан) и Киргизией (Бишкек). С 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул).

Международные перелеты стали восстанавливать с 1 августа. Сначала они выполнялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В список затем попали Новосибирск, Калининград и Казань. В первую очередь Россия возобновила перелеты с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией. С 3 сентября также стали возможны полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.