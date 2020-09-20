Эксперт удивился небольшому росту числа заразившихся коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России осенью небольшой, несмотря на появление новых факторов риска. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

«Удивительно, что рост еще такой небольшой, потому что в начале сентября добавились новые факторы риска — это и школы, и детские сады, и выход людей на работу», — сказал эксперт.

Он добавил, что россияне слабо соблюдают противоэпидемические меры, например, в общественных местах мало людей ходят в масках. Именно поэтому, как объяснил Лукашев, нет спада количества новых случаев заражения. «В таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела», — отметил специалист.

Ранее 20 сентября главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов заявил о странности российского сценария распространения коронавируса. Он пояснил, что в стране до сих пор идет первая волна пандемии, а вторая и вовсе может не наступить.

За минувшие сутки в России выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (860), Санкт-Петербурге (214) и Московской области (188). Последние несколько дней наблюдается рост числа заразившихся.