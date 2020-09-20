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В России выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, инфицированных обнаружили в 84 регионах России, при этом больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (860), Санкт-Петербурге (214) и Московской области (188). За минувшие сутки 79 больных скончались, 2895 — выздоровели.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 1 103 399 случаев заражения в 85 регионах. За весь период 19 418 инфицированных умерли, 909 357 человек полностью излечились.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. Всего в настоящий момент российскими учеными разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. Так, после повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня. В испытаниях данной вакцины решили принять участие депутаты Госдумы.

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