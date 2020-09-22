Грузчик раскрыл простой способ уберечь чемодан от порчи в аэропорту

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам простой способ уберечь багаж от порчи и повреждений во время авиаперелета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Согласно словам автора треда, сотрудники авиагавани будут вынуждены бережно обращаться с багажом, если на нем присутствует специальная наклейка с надписью fragile («хрупкое»). При этом, по его мнению, сумка не должна быть слишком тяжелой.

«Со всеми чемоданами, которые весят меньше 65 фунтов (29,5 килограмма — прим. «Ленты.ру»), будет все в порядке. Если же вы сами не способны обращаться с вещью деликатно из-за веса, — скорее всего, мы тоже не сможем», — объяснил грузчик.

Еще один участник обсуждения, в свою очередь, посоветовал путешественникам с тяжелым багажом упаковывать вещи в два маленьких чемодана, а не в один большой, или же задуматься о покупке сумки определенного типа — на четырех колесиках и в жестком, но легком и удобном в использовании футляре.

16 сентября грузчик аэропорта рассказал о способе избежать потери чемодана во время авиапутешествия. По его словам, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации — они содержат уникальный штрих-код со всей необходимой информацией о рейсе.