В Ингушетии запретили длинные свадебные кортежи

Старейшины Назрановского района Ингушетии ввели ограничения на длину свадебных кортежей и стрельбу на свадьбах из боевого или охолощенного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь в кортеже может быть не больше четырех автомобилей: в первом будут ехать мулла и старейшины, во втором — невеста с сопровождением, в третьем — молодежь, в последнем — родственники жениха. Ожидается, что пассажиры четвертой машины должны контролировать всю колонну и своим авторитетом обеспечивать дисциплину и соблюдение правил дорожного движения.

Нарушителей этого запрета будут штрафовать на 50 тысяч рублей в пользу местной общины. Деньги пойдут на помощь бедным. Если виновник не оплатит штраф в первые десять дней, его семью могут отлучить от тейпа и села.

Имам мечети села Кантышево Джабраил Арчаков пояснил, что духовенство озабочено частыми ДТП с участием свадебных кортежей. По его словам, в последние несколько недель произошло сразу несколько таких аварий «с тяжелыми последствиями, гибелью людей и враз осиротевшими детьми».

Ранее в сентябре сообщалось о смертельной аварии с участием свадебного кортежа на трассе Майское — Назрань в Ингушетии. Участник колонны — автомобиль Mercedes — выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2115. Погибли три человека. Позже в салоне иномарки нашли наркотики, а ее водитель скрылся с места аварии.