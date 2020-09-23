Воробьев открыл первый в России логистический комплекс «Глобус»

Первый в России логистический комплекс «Глобус» открылся в подмосковном городе Пушкино, в церемонии приняли участие губернатор Андрей Воробьев и владелец холдинга Томас Брух. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в среду, 23 сентября.

Комплекс площадью 78 тысяч квадратных метров будет обслуживать все магазины одноименной сети гипермаркетов. В новом комплексе смонтирована система, которая позволяет сократить выбросы диоксида углерода и потребление газа. Высокую экологичность объекта отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который принял участие в мероприятии по видеосвязи.

«На сегодня это один из самых современных комплексов, построенных с учетом жестких экологических стандартов», — цитирует его РИАМО.

Воробьев напомнил, что компания заключила соглашение о дуальном обучении с колледжами Подмосковья. Он также отметил успешную работу немецких компаний на территории области.

В свою очередь, Томас Брух поблагодарил областное правительство за поддержку этого масштабного проекта.

С 2006 года компания «Глобус» открыла гипермаркеты в восьми городах региона с общим объемом инвестиций в 24 миллиарда рублей. 4,5 тысяч сотрудников. Всего в России насчитывается 17 гипермаркетов сети.