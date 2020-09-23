Россиянина посадили за изнасилования трех дочерей

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, на протяжении нескольких лет насиловавшего троих своих дочерей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следствие установило, что 38-летний житель Каменского района Алтайского края с 2016 по 2020 годы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 9,10 и 15 лет от предыдущего брака. Всего было доказано 11 преступных эпизодов.

Суд согласился с доводами следствия и приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к 18 годам колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.