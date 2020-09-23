Власти Италии захотели избавиться от доли в старейшем банке мира

Власти Италии захотели продать контрольный пакет акций в проблемном Banca Monte dei Paschi di Siena, который является старейшим действующим кредитным учреждением мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Итальянские власти с 2017 года владеют 68 процентами акций кредитного учреждения. По данным собеседников агентства, Минфин рассматривает возможность продать свою долю UniCredit. Стороны уже провели предварительные обсуждения идеи, однако продажа UniCredit только один из возможных сценариев. По данным Reuters, власти Италии хотят закрыть сделку по продаже до конца 2020 года.

Чтобы сделать Banca Monte dei Paschi привлекательнее для покупателя, Минфин собирается передать 8,1 миллиарда евро проблемных долгов находящейся под контролем государства компании по управлению активами AMCO. В таком случае проблемная задолженность Monte dei Paschi снизится с нынешних 12 процентов до 4-х.

Итальянское правительство спасло старейшее кредитное учреждение мира в 2017 году, приобретя 68 процентов его акций за 5,4 миллиарда евро. Банк столкнулся с дырой в капитале более чем в 8 миллиардов на фоне низких процентных ставок в Европе, плохой рентабельности, слабых темпов экономического роста в Италии и ошибок топ-менеджмента.

Банк Monte dei Paschi основан в 1472 году в Сиене. Он выдавал дешевые кредиты наименее обеспеченным слоям населения города-государства.