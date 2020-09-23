ОМОН разогнал протестующих против стройки жителей российского села

Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях. Об этом пишет издание «Черновик».

Инцидент произошел 22 сентября. Около 300 человек в селе Красноармейское под Махачкалой вышли на акцию протеста. Поводом для недовольства стала начавшаяся стройка, которая, по мнению селян, проходит на их землях.

Участок, на котором ведутся строительные работы, находился под охраной сотрудников Росгвардии. Очевидцы рассказали, что со стороны силовиков раздавались провокационные выкрики, после которых начались стычки. В какой-то момент в ОМОНовцев полетели камни, те ответили резиновыми пулями, слезоточивым газом, дубинками и шокерами, а после начали задержания.

Местная жительница утверждает, что силовики врывались в дома и «забирали с собой даже тех, кто вообще не имел к этому отношения». Также, по ее словам, росгвардейцы избили и выстрелили в инвалида, а отца, попытавшегося остановить силовиков, скрутили и закинули в машину.

Спор за земельные участки между селами Красноармейское и Семендер длится уже более 10 лет, уточняет издание.