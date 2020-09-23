Мужчина остался без ноги из-за бутерброда

Житель шотландского города Бонхилл, округ Уэст-Данбартоншир, поскользнулся на выпавшем из бутерброда помидоре и лишился ноги. Об этом сообщает издание The Mirror.

11 июля 65-летний социальный работник на пенсии Малколм Уайт (Malcolm White) сидел в саду вместе с 53-летней женой Ивонной.

«Ивонна спросила, не хочу ли я поесть, и я сказал, что съел бы салат и бутерброд с мясом. Она сделала его, и по какой-то причине я пошел обратно в дом с сэндвичем. Кусочек помидора выпал, я поскользнулся на нем и ударился пальцем о плинтус», — рассказал Уайт.

После падения мужчина сумел самостоятельно подняться и заметил, что его палец почернел. Уайт отправился в больницу, где ему сделали рентген стопы. Оказалось, что палец сломан. Врач назначил следующий прием на понедельник. За выходные чернота начала распространяться по стопе. Это обеспокоило Ивонну, и она вызвала мужу врача.

«Следующее, что я помню — как проснулся в больнице после четырех дней в реанимации», — сказал шотландец. В его ноге образовались тромбы, которые перекрыли циркуляцию крови. Из-за этого кожа почернела. Врачи попытались удалить тромбы, но безуспешно. Хирург сообщил Уайту, что придется ампутировать пораженную ногу от колена, иначе он умрет. Мужчине пришлось согласиться.

После ампутации жизнь семьи Уайтов изменилась. Раньше Малколм редко бывал дома. «Мы ходили в кафе, чтобы выпить и съесть что-нибудь, я делал ставки на футбол и встречался с друзьями. Ходил в бары, где всех знал. А теперь даже из дома не могу выйти», — подчеркнул он.

Жена обеспечивает Уайту постоянный уход. Ситуация осложняется тем, что дом, где они живут, не приспособлен для проживания инвалидов.

«Я провел дома уже почти восемь недель, и мы живем в гостиной, так как я не могу подняться по лестнице туда, где находятся спальня или ванная. Здесь мы спим и едим, и здесь мне приходится пользоваться удобствами. Я даже не могу принять душ, и Ивонне приходится мыть меня прямо в постели каждый день. Я не могу выйти из дома, потому что для этого нужно спуститься по ступеням. Я абсолютно ограничен в движениях», — пояснил шотландец.

Уайт обратился в Совет графства с просьбой адаптировать жилье для его проживания или предоставить ему новый дом, но там сообщили, что адаптация невозможна. Местное руководство пообещало сообщить мужчине, когда в желаемом им местоположении появится подходящее жилье.

Ранее сообщалось, что жительница США пережила ампутацию ноги и лишилась мышцы на руке после того, как заразилась некротическим фасциитом. Ее муж переоборудовал их дом для инвалидной коляски.