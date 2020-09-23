Самолет вице-президента США столкнулся с птицами

Самолет вице-президента США Майка Пенса столкнулся с птицами при взлете в аэропорту города Манчестер штата Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает Associated Press.

Майк Пенс возвращался в Вашингтон с предвыборного мероприятия в городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир). Отмечается, что из соображений безопасности воздушное судно вернулось в аэропорт.

Как уточнил анонимный чиновник, на данный момент вице-президенту и его окружению ничего не угрожает. По информации The Hill, Пенс и остальные вернутся в столицу на грузовом самолете.

В 2016 году самолет Майка Пенса съехал со взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Сам он в результате инцидента не пострадал.