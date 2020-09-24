В Москве состоится первый посткарантинный концерт «Хлеба»

23 октября в клубе Gipsy на Красном Октябре пройдет концерт группы «Хлеб». Артисты выступят перед публикой впервые после карантина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Хлеб» делают музыку в жанре комедийного рэпа. Группу основали три видеоблогера в 2013 году и изначально относились к своей деятельности несерьезно. Тем не менее, в 2016 году группу настигла популярность. Их клипы стали набирать миллионы просмотров, а концерты проводиться на крупных площадках.

«Мы давно говорили, что артисты слишком серьезные, лелеют свое артистическое эго и не могут над собой посмеяться», — рассказал Кирилл Трифонов, один из членов коллектива.

Об артистах говорят, что они задали тренд на юмористические треки в российском шоу-бизнесе, поскольку их трек «Чай, сахар» появился задолго до того, как Филипп Киркоров и другие поп-звезды начали сотрудничать с клипмейкером Александром Гудковым.