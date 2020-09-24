Воробьев передал областному хоспису дополнительное здание

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о передаче «Московский областному хоспису для детей» в подмосковном Домодедово дополнительного здания. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 24 сентября.

В новом корпусе организуют бассейн, стоматологию, кабинеты переливания крови и физиотерапии.

Губернатор также подарил пациенту хосписа Ване, которому не так давно исполнился годик, интерактивную игрушку. У мальчика врожденный порок сердца, от него отказались родители.

Первый государственный хоспис в Подмосковье открылся при содействии губернатора в августе прошлого года. Новое медучреждение расположилось в отреставрированной бывшей усадьбе Пржевальского. За это время в хосписе получили помощь более 1100 детей.

«В хосписе помогают деткам всем, чем только возможно. В гости к ним приходят учащиеся и педагоги музыкальных школ, сотрудники и воспитанники детских садов, ученики школ», — говорится в сообщении.