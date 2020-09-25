Нетаньяху уличили в перевозке грязного белья по миру ради бесплатной стирки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара возят с собой чемоданы грязного белья по миру ради стирки за счет принимающей стороны. Об этом сообщает The Washington Post.

«Чета Нетаньяху — единственные, кто привозит нам на чистку буквально чемоданы с грязным бельем. После нескольких визитов стало ясно, что они делают это намеренно», — уличила израильского премьера одна из домработниц Белого дома. По ее словам, она не помнит, чтобы аналогично поступали иные гости. Представители Нетаньяху назвали обвинения абсурдными.

Известно, что в 2016 году Нетаньяху подал в суд на собственную администрацию и генпрокурора Израиля с целью запретить публиковать его расходы на прачечную. Суд тогда удовлетворил это требование.

Ранее бывшая домработница в резиденции Нетаньяху раскрыла подробности скандалов, которые устраивала его жена Сара. На протяжении всего периода работы женщина вела дневник, куда записывала все оскорбления и прочие неэтичные действия Сары Нетаньяху. В одной из записей говорится, что жена премьера накричала на домработницу за то, что она забыла выбросить мусор, а также назвала ее глупой, грязной и послала в душ. Домработница обвинила супругу главы правительства в причинении ей морального и физического вреда, потребовав от нее в своем иске компенсацию в размере 190 тысяч долларов (почти 12,5 миллиона рублей)

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