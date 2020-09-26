Мощное воспламенение на автомойке в Сочи попало на видео

На автомойке в Сочи произошло мощное воспламенение, видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале 360tv.ru.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от ТЦ «Моремолл» на улице Донская. В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что причиной стала вспышка легковоспламеняющихся веществ, пожарные уже смогли потушить огонь. При этом власти отрицают факт взрыва.

«Кубанские новости» отмечают, что пострадал 51-летний мужчина, у которого термические ожоги пламенем кожи верхних и нижних конечностей 1-2 степени.

Ранее в сентябре сообщалось, что подъезд двухэтажного многоквартирного дома обрушился в результате взрыва в селе Вознесенка в Приморье. Соседи погибшего отмечали, что сначала он сжег сарай и поджег гараж, после чего произошел хлопок уже в его квартире.