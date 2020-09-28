Польша придумала наказание для Белоруссии в случае провала санкций Евросоюза — речь может идти о национальных санкциях. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на главу МИД Польши Збигнева Рау.

«Если не дойдет до санкций, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, то страны нашего региона рассматривают — я говорю о соседях Белоруссии, входящих в Евросоюз, — введение национальных санкций», — сказал Рау. При этом он понадеялся, что Брюссель все же согласует санкции со стороны альянса.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременного введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с ее планами по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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