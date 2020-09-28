Назван процент российских школьников с коронавирусом

Среди российских школьников не более 2 процентов являются носителями коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 28 сентября.

Она подчеркнула, что мониторинг ведется с 7 сентября. «Мы обследуем здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования», — сказала Попова.

Глава службы признала, что нарастание числа выявленных носителей коронавируса фиксируется, но оно незначительное. «И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5 процента, а на второй — чуть больше 1 процента. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством COVID не превышает 2 процента в школах», — констатировала она.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России не превышает 0,1 процента, их ученики переведены на дистанционное обучение. Среди детских садов карантин объявлен в 0,09 процента. В целом по стране на удаленку отправлены 0,12 процента образовательных организаций, добавил он.

По состоянию на 28 сентября в России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.