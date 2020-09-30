Известный хирург хранил дома тысячи человеческих костей

Известный британский хирург, лечивший политиков, спортсменов и знаменитостей, тайно коллекционировал человеческие кости. Об этом сообщает издание The Independent.

В вустерширском особняке хирурга Дерека Макминна (Derek McMinn) и в его офисе в Бирмингеме хранятся более пяти тысяч костей, удаленных при протезировании тазобедренных суставов. Врач собирал свою коллекцию с начала 1990-х, не спрашивая разрешения у пациентов, кости которых он заимствовал.

Сотрудники бирмингемской больницы, где работал Макминн, знали о его необычном хобби. Некоторые из них помогали сохранять удаленные кости, помещая их в специальные сосуды, которые затем забирали помощники врача.

В 2019 году Макминн признался в хранении костей руководству больницы. Он объяснил, что планировал изучать их на пенсии и таким образом сохранять остроту ума в старости. Один из сотрудников медицинского учреждения рассказал The Independent, что история не получила огласки, так как Макминн, по его словам, был «гусем, несущим золотые яйца, и приносил огромный доход»

Полиция начала расследование в отношении врача. Поскольку у него не было официальной лицензии на хранение органов тела, его подозревают в нарушении британского закона о человеческих тканях.

В 2000 году сообщалось, что студенты-медики из Калькутты вынуждены на собственные деньги покупать анатомические препараты. Скелеты и человеческие органы, которые они приобретают для опытов, нелегально хранятся у них дома среди учебников и тетрадей.