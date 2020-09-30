Петербуржцев перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Жителей Санкт-Петербурга с 1 октября перестанут пускать в общественный наземный транспорт, метро и такси без масок и перчаток. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, передает РИА Новости в среду, 30 сентября.

«Контроль за соблюдением усиленного "масочного режима" на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии», — предупредил Поляков.

Ранее стало известно, что контроль за ношением медицинских масок усилили в московском метро. Тем, у кого нет защитного средства, не выписывают штрафы — с ними проводят разъяснительную беседу.

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие COVID-19 люди также должны носить защитные маски. «Пока идут наблюдения. Но вместе с тем я уверена, сегодня защищать органы дыхания должны все — и переболевшие, и не переболевшие», — сказала Попова.