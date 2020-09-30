Российский повар назвал главные признаки хороших пельменей

Шеф-повар Кирилл Мартыненко назвал главные признаки хороших пельменей. Его рекомендации опубликованы на сайте радиостанции «Говорит Москва».

При выборе этого продукта Мартыненко советует ориентироваться на цену и состав. По его словам, пельмени должны содержать исключительно муку, куриные яйца, мясо, лук, соль и перец.

Повар призывает отдавать предпочтение более дорогим маркам пельменей, поскольку производители дешевых аналогов добавляют в состав много соевого белка. «В этом ничего страшного нет, этим не отравишься, но это не совсем мясо», — уточнил эксперт.

Мартыненко советует заменить покупные пельмени на домашние, приготовленные самостоятельно. «Они всегда самые лучшие, — считает шеф-повар. — Плюс это семейная традиция, общее занятие — сидеть, лепить вместе пельмени».

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пельменей и назвал самый лучший продукт. К покупке рекомендовали марки «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг».