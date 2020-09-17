Раскрыт способ выбрать хорошие пельмени

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла способ выбрать хорошие пельмени. Об этом она рассказала в интервью Радио Sputnik.

По ее словам, главный компонент правильных пельменей — мясо. Эксперт отмечает, что присутствие настоящего мяса в продукте значительно повышает его качество. Соломатина подчеркивает, что зачастую в пельмени кладут соевое мясо, рога, копыта или прочие отходы мясного производства, которые не очень хорошо усваиваются человеческим организмом.

Специалист также рассказала, что важную роль играет и тесто. Она добавила, что тесто должно состоять всего из трех компонентов: мука, вода, соль. При этом, по ее мнению, кроме теста и мяса, в пельмени может быть добавлен только перец.

Российский врач-диетолог клиники управления здоровьем Наталья Пугачева назвала овощи, способствующие сбросу лишнего веса. Для похудения идеально подойдет свежая зелень, к примеру, салат айсберг, латук, руккола, шпинат и сельдерей. Эксперт также призывает есть любые виды капусты: белокачанную, красную, брокколи, брюссельскую, цветную.