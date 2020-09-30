Курс рубля укрепился к иностранным валютам во время торгов в среду, 30 сентября. По данным Московской биржи, российская валюта усилила рост и прибила более одного рубля к доллару и почти два рубля к евро, отыгрывая потери предыдущих дней.

Так, по состоянию на 17:30 по московскому времени, курс доллара снижается на 1,37 рубля — до 77,71 рубля, курс евро — на 1,92 рубля, до 90,95 рубля.

Во вторник, 29 сентября, в начале торгов на Московской бирже курс евро взлетел выше 93 рублей, а доллар вплотную подошел к 80 рублям. Отмечалось, что давление на рубль оказывают в первую очередь геополитические риски. Аналитики полагают, что российскую валюту ожидают еще более тяжелые времена.

Сейчас поддержка рубля фактически осуществляется за счет госкомпаний: правительство приказало им продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения. Такие же меры предпринимало правительство Дмитрия Медведева в 2014 году.