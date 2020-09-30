Ургант уличил «Ленту.ру» в «прославлении западных валют» и придумал иной заголовок

Телеведущий Иван Ургант в шутку уличил «Ленту.ру» в «прославлении западных валют» из-за новости о том, что на Московской бирже взлетели курсы доллара и евро. В эфире программы «Вечерний Ургант» он также придумал другой вариант заголовка. Выпуск опубликован на YouTube.

Ургант призвал подбирать глаголы и определения более точно. «Смотрите, та же новость звучала бы совершенно по-другому. Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал ее. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно глядевшим в будущее 80 рублям. Ну это же другая жизнь!» — сказал телеведущий.

Он также пошутил о том, что рост курсов валют — это тайный план по уничтожению мировой экономики, разработанный министерством экономического развития России совместно с Викторией Боней.

29 сентября сообщалось, что в начале торгов на Московской бирже курс евро взлетел выше 93 рублей, а доллар вплотную подошел к 80 рублям. Отмечалось, что давление на рубль оказывают в первую очередь геополитические риски. Это протесты против Александра Лукашенко в Белоруссии, резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе и ситуация с Алексеем Навальным, из-за которой Европа и США планируют усилить санкционное давление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее с национальной валютой волатильностью, подчеркнув, что период падения обязательно сменится периодом роста. В то же время он отметил, что говорить о сроках, когда рубль начнет укрепляться, пока невозможно.