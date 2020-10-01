Отдыхающие описали происходящее в Абхазии при росте заразившихся коронавирусом

Отдыхающие в Абхазии туристы и местные жители описали происходящее на курортах при росте заразившихся коронавирусом.

Их слова приводятся на портале «Рамблер.Путешествия».

Так, по заверениям жителей Сухума, паники среди людей сейчас нет. «Редко кого можно встретить в масках, но скоро снова запретят свадьбы и общественные мероприятия. Готовимся!» — уточнили они.

Путешественники, которые поехали в Новый Афон, также рассказали о спокойной обстановке в регионе. «Мы понимали, что, скорее всего, Абхазию скоро закроют, поэтому поскорее поспешили приехать. Тут незабитые пляжи, чистое море и нет столпотворений. Маски носим, когда идем на рынок или пользуемся маршрутками», — пояснили туристы, добавив, что понимают: лучше не болеть на отдыхе.

При этом, как отмечает портал, ситуация с коронавирусной инфекцией в Абхазии обострилась после того, как в сентябре дети пошли в школу. «Такая ситуация приводит многих к мысли, что в скором времени курорт снова "закроют", чтобы снизить нагрузку на местную систему здравоохранения и приостановить распространение COVID-19», — говорится в публикации.

Ранее в сентябре российская туристка, отдохнувшая в Абхазии во время пандемии коронавируса, раскрыла правду о чистоте Черного моря на местных пляжах. Так, путешественница рассказала, что перед поездкой в Абхазию многие говорили ей о чистейшей красивой воде, однако такую, по ее словам, можно найти далеко не везде.