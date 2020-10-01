Более 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье с начала года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 1 октября.

«Количество заразившихся бешенством по отношению к 2018 году снизилось на 50 процентов, а на середину сентября было зарегистрировано лишь 67 тестов, результаты которых оказались положительными», — сказал Разин.

Министр отметил, что эффективно бороться с бешенством удается при помощи малой авиации. «Также снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания», — добавил он.

По его словам, помимо вакцинации было проведено 1 654 исследований на бешенство.