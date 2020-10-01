На настоятеля российского храма Летающего макаронного монстра завели дело

Против главы и настоятеля пастафарианского храма Летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде Михаила Иосилевича завели уголовное дело по статье о «нежелательной организации». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава нижегородского отделения «Горпроектов» Алексей Садомовский.

По его словам, на вискария (в пастафарианстве — лидер храма Летающего макароного монстра; по аналогии с викарием — прим. Ленты.ру) Иосилевича, которого он назвал известным в городе предпринимателем, завели уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса («Участие в деятельности нежелательной организации»).

Садомовский рассказал, что к нему пришли с обысками и изъяли шесть ноутбуков, три флешки и смартфон. «Ворвавшись в квартиру, заломали, начали бить об пол, вывихнули руку, хотя я сразу акцентированно говорил, что не сопротивляюсь», — добавил он. Почему силовики посетили именно его, активист не понимает.

По информации «Новой газеты», в рамках уголовного дела силовики также пришли с обысками к другим активистам и журналистке Ирине Славиной. Квартиру вискария Иосилевича также обыскали.

Ранее нижегородские полицейские пришли на тренинг пастафарианцев, который проходил в храме Летающего макаронного монстра, и задержали нескольких человек.

Михаила Иосилевич известен тем, что добился разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству — пародийному культу Летающего макаронного монстра.