Мужчина упустил работу в Google из-за письма в папке со спамом

Пользователь Reddit под ником tnitty рассказал историю о том, как пропустил собеседование на работу в Google из-за своей ошибки. Он не заметил письмо из компании, так как оно попало в папку с ненужными уведомлениями.

Несколько лет назад мужчина подключил «Google Оповещения» — сервис, который собирает уведомления о заранее выбранных темах в интернете и ежедневно присылает подборку на электронную почту пользователя. Оповещений было слишком много, поэтому tnitty создал для них отдельную папку. В нее также попадали все письма от Google.

Через какое-то время выбранные темы оповещений перестали интересовать мужчину, и он забыл про папку с уведомлениями, в которой осталось много спама. Пару лет спустя пользователь Reddit решил подать заявление на работу в Google, но ответа не последовало — tnitty решил, что его кандидатура не заинтересовала руководство компании.

Еще спустя год мужчина захотел почистить почтовый ящик. В папке «Оповещения» он случайно заметил письмо со странным заголовком, которое было не похоже на остальные.

«Письмо было от Google. В нем меня спрашивали, в какой день я могу прийти на собеседование. Это было еще тогда, когда Google рос, как сумасшедший, и я бы получил опционы на акции», — сокрушается юзер.

Мужчина также пошутил, что упустил работу в Google, потому что считал себя слишком умным несколько лет назад.