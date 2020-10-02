Контроль за соблюдением антикоронавирусных мер усилили в магазинах Подмосковья

Контроль за соблюдением противокоронавирусных мер усилили на всех торговых объектах Подмосковья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 2 октября.

«Мы активизировали мониторинги, только за последние три дня проверено 67 магазинов в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск», — сказал Разин.

По его словам, в некоторых магазинах не соблюдались установленные санитарные нормы. Среди самых частых нарушений он выделил обслуживание покупателей без самок, стертую разметку о социальной дистанции, работу сотрудников без перчаток.

«С руководителями предприятий были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм», — подчеркнул Разин.

Кроме того, в отношении 10 предприятий материалы направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, уточнил министр.

Накануне министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что с 5 октября в школах усилят контроль за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. В частности, по ее словам, у всех учащихся будут измерять при входе температуру.