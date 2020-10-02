Производство оборудования для метро запустят в Подмосковье

Завод электротехнического оборудования для метро построят на территории особой экономической зоны «Дубна» при содействии областного Министерства инвестиций, промышленности и науки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 2 октября.

Компания «Энкор» будет производить комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. «Они обеспечивают функционирование электрифицированного транспорта», — уточняется в материале. Данная продукция применяется при реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры «РЖД» и метрополитена.

Объем финансирования проекта составляет 975 миллионов рублей. Ожидается, что после запуска предприятия откроется не менее 220 новых рабочих мест.

Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 17,8 тысячи квадратных метров. Строительные работы планируется завершить в конце следующего года.