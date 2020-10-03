Десятилетний ребенок заразился пневмонией от хомяка

В Великобритании десятилетний мальчик заразился пневмонией от хомяка. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что Джек Сейдж (Jack Sage) на протяжении года боролся с заболеванием, которое медики не могли диагностировать два месяца. После двух бронхоскопий и множества тестов врачи обнаружили у ребенка эозинофильную пневмонию.

Выяснилось, что перед тем, как здоровье мальчика ухудшилось, он играл с домашним хомяком. Эксперты отметили, что подобные случаи заражения крайне редки, но все же встречаются. Спустя год Сейдж пошел на поправку.

Эозинофильная пневмония — это заболевание, при котором происходит накопление эозинофилов (одного из типов лейкоцитов) в легочных альвеолах. В клинической картине эозионфильной пневмонии наиболее часто отмечаются кашель, лихорадка, одышка и ночная потливость.

В марте советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев оценил возможность заразиться коронавирусом от собаки и кошки. По его словам, это невозможно, так как животные болеют другими типами этого вируса, которые не представляют опасности для людей.