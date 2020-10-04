Российские космонавты вернулись к переработке мочи в воду

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) вернулись к эксперименту «Сепарация», в рамках которого отрабатывается технология переработки урины в воду. Об этом написал космонавт Иван Вагнер в Twitter.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — поделился он. Вагнер добавил, что вечером космонавты уже будут пить эту воду.

В российском модуле «Рассвет» установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле «Наука», который должен прилететь на МКС в 2021 году, передает РИА Новости. Переработка мочи позволяет снизить объем поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли.

В 2016-м английский астронавт Тимоти Пик поделился своим впечатлением о питьевой воде, полученной через переработку мочи. Она имеет хороший вкус, несмотря на то, что ее получают из переработанных продуктов жизнедеятельности, признался он.