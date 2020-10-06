У россиян нашли роскошные автомобили по ценам трехкомнатных квартир в Москве

Аналитики проанализировали список объявлений о продаже автомобилей россиян и обнаружили роскошные машины по ценам квартир в Москве. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза автомобильного информационно-аналитического портала 110km.ru, которые поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 октября.

Так, первенство в рейтинге присудили Rolls-Royce Cullinan стоимостью 35,2 миллиона рублей. В объявлении продавец пишет, что в перечень оснащения автомобиля повышенной проходимости входят несколько эксклюзивных опций: ковры из овечьей шерсти, фирменные зонтики и имитация звездного неба на потолке салона.

На сайте компании ЦИАН представлена трехкомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, расположенного на Павелецкой набережной (пять минут от станции метро Тульская), стоимостью 27,2 миллиона рублей.

Следом по дороговизне идет машина Bentley Mulsanne. Британский люксовый седан 2018 года выпуска выставили на продажу в Краснодаре за 23 миллиона рублей. Автомобиль имеет усовершенствованную пневматическую подвеску и улучшенную систему рулевого управления. Кроме того, его мощность достигает 512 лошадиных сил.

Еще одному жителю России принадлежал желтый Porsche 911, который сейчас продается за 21 миллион рублей. Купе в максимальной комплектации с пробегом 60 километров оснащено полезными функциями, а именно: полным набором систем пассивной и активной безопасности, датчиками парковки, навигацией, климат-контролем и светодиодными фарами.

Кроме того, в Москве можно приобрести немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-класс AMG с кожаным салоном. Под капотом машины установлен четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 585 лошадиных сил. Пробег автомобиля составляет 50 километров, а его цена равна 19 миллионам рублей.

В список также вошел Rolls-Royce Phantom 2011 года выпуска с пробегом около 15 тысяч километров. Автомобиль, оснащенный системой кругового обзора и ночного видения, оценивается в 18 миллионов рублей. Отмечается, что в его салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi.

Сотрудники портала нашли и выставленный на продажу в Краснодаре Bentley Continental GT 2018 года выпуска. Автомобиль в отличном состоянии оценен его владельцем почти в 17 миллионов рублей. Тем временем в Самаре продают итальянский спорткар Lamborghini Huracan с пробегом 55 километров. По словам бывшего владельца, автомобиль находится в среднем состоянии и стоит почти 16,2 миллиона рублей.

В мае стало известно, что россияне передумали ездить на дорогих машинах. По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2020 года спрос на автомобили класса люкс упал на 62 процента.