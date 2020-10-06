«Бомбе в сердце Европы» напророчили грустное будущее

Экономике Италии, которую называют «бомбой в центре Европы», пророчат грустное будущее. Прогнозируя развитие ситуации, власти страны предположили, что в этом году ВВП обрушится на 9 процентов и к 2021 году восстановится на 5,1 процента, передает Bloomberg. В правительстве верят, что на докризисный уровень показатели смогут выйти уже в 2022-м.

Согласно другому, пессимистичному сценарию, если в стране будет вторая волна коронавируса, ВВП рухнет на 10,5 процента только в этом году. Восстанавливаясь в 2021-м, он подрастет только на 1,8 процента. Такое развитие событий называют наихудшим прогнозом. Прогнозы ложатся в основу бюджета, который должны утвердить до конца года.

Сейчас итальянские власти изо всех сил стараются спасти экономику, разоренную строгой изоляцией и пандемией. Правительство готовится ввести более строгие меры, чтобы не допустить очередной вспышки инфекции.

Аналитики Bloomberg полагают, что в 2021 году Италия только встанет на долгий путь к экономическому оздоровлению и стимулированию хронически низких темпов роста ВВП и производительности. Однако даже при поддержке ЕС в норму экономика придет в течение ближайшего десятилетия, и никаких гарантий, что рост сохранится, никто не может дать.