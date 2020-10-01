Италию сочли бомбой замедленного действия в сердце Европы

Италию с ее растущим государственным долгом сочли бомбой замедленного действия в сердце Европы. Об этом пишет Bloomberg.

В 2020 году на фоне роста трат в связи с пандемией коронавируса госдолг третьей по величине европейской экономики, как ожидается, достигнет 158 процентов ВВП, сообщил источник. Хотя Рим является одним из главных бенефициаров многомиллиардного общеевропейского плана по спасению экономики, в ближайшее время даже с помощью Брюсселя ему не удастся существенно улучшить свое финансовое положение.

Аналитики Bloomberg полагают, что в 2021 году Италия только встанет на долгий путь к экономическому оздоровлению и стимулированию хронически низких темпов роста ВВП и производительности. Однако даже при поддержке ЕС стабилизация ситуации в Италии займет большую часть предстоящего десятилетия, а после не будет никаких гарантий, что положительная динамика сохранится и экономический рост Италии не замедлится.

Согласно текущему прогнозу итальянского Минфина, экономика страны в 2020 году упадет на 9 процентов, а в 2021 году покажет рост в 6 процентов. Профессор экономики и менеджмента университета IULM в Милане Анджело Мильетта (Angelo Miglietta) отметил, что даже такой частичный отскок в будущем году выглядит как очень амбициозная задача. По его словам, для того чтобы европейские деньги начали работать на экономический рост Италии, должно пройти время.