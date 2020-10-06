ФСБ задержала военного и его брата за госизмену в пользу Эстонии

ФСБ задержала в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата, которых подозревают в государственной измене и передаче секретных сведений Эстонии. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, операция была проведена одновременно в Смоленске и Пскове. Оба подозреваемых были задержаны. Российский военнослужащий и его брат, проживавший постоянно на территории Эстонии, собирали и передавали спецслужбам прибалтийской страны сведения, составлявшие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Подозреваемым грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал братьям меру пресечения в виде заключения под стражу.