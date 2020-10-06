Россияне стали больше доверять соседям

Россияне из-за пандемии коронавируса стали больше общаться с соседями и доверять им. Выяснилось, что у каждого пятого имеется запасной ключ от соседской квартиры. Об этом говорится в исследовании компании OnePoll по заказу платежной системы Mastercard, передает РИА Новости.

Более половины россиян (54 процента) начали чаще здороваться с жителями своего дома по сравнению с 2019-м. Принимают доставку для соседей 11 процентов опрошенных, а 37 процентов респондентов состоят в групповых чатах своего дома или района в WhatsApp.

Специалисты отметили и увеличившуюся поддержку местных бизнесменов. Чтобы помочь их делу пережить эпидемию, 19 процентов граждан начали больше тратить в своем районе. При этом 27 процентов наладили отношения с владельцами местных магазинов, а 19 процентов сообщили, что прислушиваются к рекомендациям соседей.

Также эксперты выяснили, что центры общественной жизни в России отличаются от европейских. Там городские сообщества «живут» в школах, кафе, булочных, почтовых отделениях и парках. В России точками притяжения становятся школы, парки, магазины рядом с домом, местные почтовые отделения и храмы.

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