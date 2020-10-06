Россия задумала отказаться от украинских колес

Власти России задумались об отказе от импорта украинских железнодорожных колес, с инициативой о запрете выступили в Минтрансе, передает ТАСС. Источник агентства на вагоноремонтном рынке указал, что такое решение хотят принять, несмотря на действие антидемпинговой пошлины на украинскую продукцию.

Инициативу Минтранса пока обсуждают. Собеседник ТАСС добавил, что сейчас одно колесо стоит 55 тысяч рублей, это почти вдвое больше цены, которая действовала до начала дефицита. РБК уточняет, что запрет уже могут ввести до конца текущего года, но в Минтрансе информацию о возможном запрете и его сроках пока не комментируют.

В прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес — «Интерпайп» — поставил на российский рынок 223 тысячи колес. До августа прошлого года на колеса действовали антидемпинговые пошлины (34,22 процента от стоимости), но из-да дефицита колес действие пошлины было отменено. Ее снова ввели уже в начале июня 2020-го. При этом в ФАС уверены, что украинский производитель не занижал цену.