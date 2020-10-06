Россиянин спрятал на кладбище тело убитой им жены

В суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района Дагестана, убившего жену и спрятавшего ее тело на кладбище. Об этом во вторник, 6 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 17 января обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кукуни, поссорился с женой и выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия — женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшей супруги он захоронил на территории сельского кладбища, а пистолет выбросил в реку.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что 53-летний житель подмосковного Воскресенска в состоянии алкогольного опьянения пробрался в детский сад, где работала его жена, и убил ее на глазах у детей.