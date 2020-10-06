Россиянина оправдали за драку со следователем на золотом Lexus

В мировом суде Екатеринбурга вынесен приговор 24-летнему Антону Истомину, которого заместитель начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Октябрьскому району Артем Халилов обвинял в нападении и угрозе убийством. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, перед вынесением приговора судья отметила, что уголовное дело построено только на показаниях силовика и объективные доказательства противоправных действий обвиняемого отсутствуют. В связи с этим россиянина оправдали за драку со следователем.

Конфликт между мужчинами произошел в сентябре на заправке. Следователь на золотом Lexus и 24-летний молодой человек не поделили аппарат по подкачке колес. Оба считали, что другой влез без очереди, началась драка. 29 октября 2019 года сообщалось, что Истомин рассказал, как силовик обматерил его, вырвал шланг из рук, схватил за горло и сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу. Никуда не уходи, разговор не окончен, я тобой еще займусь». Потом Халилов долго снимал его на видео, пока екатеринбуржец не накачал колеса и не уехал.

Через час молодому человеку позвонили из полиции и пригласили написать объяснение по факту дорожного конфликта. Истомин написал встречное заявление. Через неделю его вызвали в Следственный комитет и сообщили о возбуждении против него уголовного дела.