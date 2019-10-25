Россиянку под угрозой убийства заставили забрать заявление об угрозе убийством

Житель города Комсомольск Ивановской области заставил женщину забрать заявление об угрозе убийства против него, угрожая убийством ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным главка, утром 27 сентября 40-летний подозреваемый вынул стекло веранды и проник в квартиру женщины. Угрожая ей ножом, он отвел женщину в нежилой дом на окраине села, связал и удерживал до вечера. Мужчина начал угрожать потерпевшей убийством ее дочери и заставил написать заявление о недействительности ранее поданного ею заявления об угрозе убийством.

СКР возбудил уголовные дела по части 1 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и пунктам «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Мужчина находится под стражей.

В апреле в Москве задержали бывшего полицейского, который похитил двух 15-летних девочек, его заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Родственники девочек обратились в полицию, потому что дети долго не отвечали на звонки. Похитителя выследили благодаря камерам видеонаблюдения. Их нашли в квартире 37-летнего мужчины, который раньше работал в патрульно-постовой службе — он уволился в 2011 году по собственному желанию.

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