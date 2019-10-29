Обидевший следователя на заправке россиянин получил дело об угрозе убийством

Житель Екатеринбурга Антон Истомин стал фигурантом дела об угрозе убийством после ссоры со следователем на заправке. Об этом молодой человек рассказал URA.RU.

По его словам, на одной из бензоколонок города он отстоял очередь к автомату по подкачке колес, подъехал к нему, и в этот момент рядом припарковался Lexus. Из него вышел человек, который оказался заместителем руководителя следственного отдела Следственного комитета по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым. Он объявил, что сначала накачивать будет он, после чего между мужчинами началась перепалка.

Истомин указал, что силовик обматерил его, вырвал шланг из рук, схватил за горло и сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу. Никуда не уходи, разговор не окончен, я тобой еще займусь». Потом Халилов долго снимал его на видео, пока екатеринбуржец не накачал колеса и не уехал.

Через час молодому человеку позвонили из полиции и пригласили написать объяснение по факту дорожного конфликта. Истомин написал встречное заявление. Через неделю его вызвали в Следственный комитет и сообщили о возбуждении против него уголовного дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru