Дерущиеся обезьяны обрушили стену здания и погубили двух мужчин

В индийском городе Агра дерущиеся обезьяны расшатали стену жилого дома и погубили двух местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 5 октября, житель Индии Лаксман Тулисиани (Laxman Tulisiani) и его наемный рабочий Вира (Veera) осматривали полуразрушенный дом и обсуждали план его восстановления. Внезапно на втором этаже здания завязалась драка между 35 обезьянами.

Разъяренные животные раскачивали стену дома, в результате чего она обрушилась с высоты трех метров прямо на головы стоявших внизу мужчин. Прибывшие на место спасатели достали их из-под завалов и доставили в ближайшую больницу. Там оба пострадавших скончались от тяжелых черепно-мозговых травм.

Местные жители сообщили, что обезьяны нередко становятся причиной гибели людей в Агре. Животные дерутся из-за еды, которую им бросают туристы, и потом бросаются на людей. Власти города не раз пытались выгнать всех приматов в близлежащие деревни, однако те всегда возвращаются обратно.

Ранее сообщалось о диких обезьянах, которые расшатали стену жилого дома и обрушили ее. Под обломками погибли мать и четверо детей, еще два ребенка получили легкие травмы. Мальчикам оказали бесплатную медицинскую помощь, вскоре им выплатят денежную компенсацию.