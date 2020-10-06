Французам предложили поселиться в «осиных гнездах»

В рамках конкурса молодых архитекторов Tree house module дизайнеры из Австрии и Германии представили проект домов на дереве, куда предложили поселиться жителям Франции. Основой концепции стал образ осиных гнезд. Об этом пишет Designboom.
Оба дома состоят из нескольких деревянных панелей изогнутой формы, которые легко соединяются между собой и меняются местами. Эти изгибы и изображают гнездо. Одно из зданий находится на дереве, нависая над рекой. Подняться туда можно по лестнице, идущей вдоль ствола. Второй дом поднят на сваи над озером и состоит из двух уровней. Главная особенность постройки — сауна в нижней части, откуда гости могут выйти на террасу и окунуть ноги в воду.
Идея домов в виде осиных гнезд принадлежит Гарвину Гепелю (Garvin Goepel) из Австрии и Кристиану Баумгартену (Christian Baumgarten) из Германии. Они планировали, что реализуют концепцию в лесах недалеко от французского замка Мот-Шанденье. По задумке авторов, эти дома должны стать убежищем для тех, кто хочет отдохнуть вдали от шума мегаполисов. Гепель и Баумгартен использовали съемные детали, чтобы обеспечить монтаж здания даже в труднодоступной чаще.
В сентябре 2020 года во французском городе Ле-Пулиген появился дом с «поехавшей» крышей. Он получил название The topless house, которое на русский язык переводится как «Дом без верха». В перекрытие встроили механизм, который позволял крыше перемещаться. Это обеспечило попадание света в помещение и визуально увеличило пространство.