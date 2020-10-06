Французам предложили поселиться в «осиных гнездах»

В рамках конкурса молодых архитекторов Tree house module дизайнеры из Австрии и Германии представили проект домов на дереве, куда предложили поселиться жителям Франции. Основой концепции стал образ осиных гнезд. Об этом пишет Designboom.

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Оба дома состоят из нескольких деревянных панелей изогнутой формы, которые легко соединяются между собой и меняются местами. Эти изгибы и изображают гнездо. Одно из зданий находится на дереве, нависая над рекой. Подняться туда можно по лестнице, идущей вдоль ствола. Второй дом поднят на сваи над озером и состоит из двух уровней. Главная особенность постройки — сауна в нижней части, откуда гости могут выйти на террасу и окунуть ноги в воду.

Идея домов в виде осиных гнезд принадлежит Гарвину Гепелю (Garvin Goepel) из Австрии и Кристиану Баумгартену (Christian Baumgarten) из Германии. Они планировали, что реализуют концепцию в лесах недалеко от французского замка Мот-Шанденье. По задумке авторов, эти дома должны стать убежищем для тех, кто хочет отдохнуть вдали от шума мегаполисов. Гепель и Баумгартен использовали съемные детали, чтобы обеспечить монтаж здания даже в труднодоступной чаще.

В сентябре 2020 года во французском городе Ле-Пулиген появился дом с «поехавшей» крышей. Он получил название The topless house, которое на русский язык переводится как «Дом без верха». В перекрытие встроили механизм, который позволял крыше перемещаться. Это обеспечило попадание света в помещение и визуально увеличило пространство.

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